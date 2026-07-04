Kaza, Suruç ilçesine bağlı Yukarıbostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müslüm Özberk (44) yönetimindeki 63 E 3567 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan, çoğunluğu kadın olan 22 tarım işçisi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suruç, Birecik ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.