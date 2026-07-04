Türk bale sanatının önemli isimlerinden Tan Sağtürk, uluslararası alandaki görevine yeniden seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Moskova'da gerçekleştirilen Uluslararası Bale Birliği Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda Sağtürk, oy birliğiyle Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ile Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine yeniden getirildi.

Tan Sağtürk, yeniden seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sağtürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sanatımızın en büyük günlerinden biri. Uluslararası Bale Birliği'nin Bolşoy'da yapılan genel kurulunda oy birliğiyle beni Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yarışmalar Başkanı olarak seçti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizinle sıcak haberi paylaşmak istedim. Gelişmelerden en kısa zamanda haberdar edeceğim. Moskova'dan kucak dolusu sevgiler."