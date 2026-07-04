Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne alan öğrencileri yalnız bırakmadı. Mahalleleri tek tek ziyaret eden Tiryaki, çocuklarla sohbet ederek karne mutluluklarını paylaştı.

Ziyaretleri sırasında öğrencilere çeşitli oyuncaklar hediye eden Başkan Tiryaki, çocukların sevinciyle yakından ilgilenirken ailelerle de sohbet etti. Karne sürprizi, miniklerin yüzünü güldüren renkli görüntülere sahne oldu.

"Çocuklarımızın mutluluğu en büyük motivasyonumuz"

Çocukların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirten Başkan Tiryaki, ilçenin cadde ve sokaklarını gezerek öğrencilerle buluşmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Karne hediyeleriyle çocukların sevincine ortak olmak istediklerini ifade eden Tiryaki, tüm öğrencilere aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.

Yaz okullarına davet

2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri kutlayan Başkan Tiryaki, yaz tatilinin hem dinlenmek hem de yeni beceriler kazanmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Altındağ Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz okullarında çocuklara birçok farklı branşta eğitim verildiğini hatırlatan Tiryaki, yüzme, okçuluk, voleybol, basketbol ve çeşitli sportif ile kültürel kursların öğrencileri beklediğini belirtti.

Tatilde hem eğlenecek hem öğrenecekler

Altındağ Belediyesi'nin yaz okulları sayesinde çocukların tatil dönemini verimli değerlendirebileceğini ifade eden Tiryaki, tüm öğrencileri ilgi alanlarına uygun kurslara katılmaya davet etti. Belediyenin yaz boyunca düzenleyeceği etkinliklerle çocukların hem sosyal yönlerini geliştirmesi hem de yeni deneyimler kazanması hedefleniyor.