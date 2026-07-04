Zonguldak'ın emek ve madencilik açısından Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Özel, yerel seçimlerde elde edilen sonuçlara değinerek kentte belediye başkanlarına verilen destek nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

Ekonomi ve emekliler gündemindeydi

Konuşmasında emeklilerin, asgari ücretlilerin ve madencilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Özel, Zonguldak'ın nüfus kaybettiğini ve kentte ekonomik daralmanın yaşandığını savundu.

Emekli maaşlarının ve asgari ücretin alım gücünün düştüğünü ifade eden Özel, mevcut ekonomik politikaları eleştirerek emekliler ve çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Gemiyi limana değil, hedefe ulaştırmak gerekir"

CHP'deki değişim sürecine de değinen Özel, 2023 genel seçimlerinin ardından partide önemli bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

"Siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil; gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe ulaştırmak, iktidara götürmektir" ifadelerini kullanan Özel, CHP'nin yerel seçim başarısının ardından iktidar hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Yerel seçim başarısını hatırlattı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Türkiye genelinde önemli bir başarı elde ettiğini belirten Özel, partisinin uzun yılların ardından yeniden birinci parti konumuna yükseldiğini ifade etti.

Yerel seçim sonuçlarının ardından CHP'nin iktidar yürüyüşünü sürdürdüğünü söyleyen Özel, bu sürecin devam edeceğini kaydetti.

Yargı süreci ve siyasi değerlendirmeler

Özel, konuşmasında CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar ile Ekrem İmamoğlu hakkındaki adli süreçlere de değindi.

Bu süreçlere ilişkin eleştirilerde bulunan Özel, partisinin hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, demokrasi ve hukuk devleti vurgusu yaptı.

"İktidara yürüyen güçlü bir ekip var"

CHP'nin genç ve dinamik bir kadroyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Özel, partinin iktidar hedefinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda emekliler, çalışanlar, gençler ve kadınlara yönelik sosyal politikalar hayata geçireceklerini dile getiren Özel, Zonguldak'tan başlattıkları siyasi yürüyüşü Türkiye geneline taşıyacaklarını belirterek vatandaşlardan destek istedi.