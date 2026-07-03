Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ Valiliği'ndeki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Valiliğe gelişinde Bakan Uraloğlu'nu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ile protokol üyeleri katıldı. Toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Uraloğlu, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, Trakya'nın lokomotif şehri, ayçiçeği tarlaları, bereketli ovaları, köklü tarihi ve stratejik limanlarıyla Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü Tekirdağ'da olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Uraloğlu, 'Bugün Tekirdağ'ımızın sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla, iş dünyamızın değerli temsilcileriyle bir araya gelerek hasbıhal ettik, görüşlerini dinledik, ortak hedeflerimizi değerlendirdik. Sahadaki deneyimleriniz, talepleriniz ve önerileriniz bizim için çok değerlidir. Bu buluşmalarımızı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu birlikte güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Kıymetli arkadaşlar, şunu artık çok net biliyoruz ki; ulaşım olmadan ticaret olmaz. Ticaret olmadan üretim güçlenmez. Üretim güçlenmeden de kalkınma sürdürülebilir hale gelemez. Yollar, demir yolu hatları, limanlar, havaalanları ve lojistik merkezler; ekonominin ana damarlarıdır. Ulaştırma projeleri sadece fiziki yatırımlar değil, aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası iş birliğini destekleyen stratejik adımlardır. Bu nedenle ulaşım altyapımızı geliştirip, mevcut uluslararası koridorları güçlendirirken artık alternatif rotalar oluşturmanın öneminin de farkındayız' ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL LOJİSTİĞİN MERKEZ ÜLKESİ YAPACAK ESERLERDEN BİRİ'

Türkiye'nin İpek Yolu'nun devamı niteliğindeki Orta Koridor'un kilit ülkesi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 'Türk Boğazları'nın tek hakimi ve Kalkınma Yolu Projesi'nin ana aktörü olarak Türkiye, Uluslararası Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının vazgeçilmez bir halkasıdır. Bu coğrafi ve jeostratejik üstünlük, küresel ticarette 'Türkiyesiz koridor' düşünülemeyeceğini her fırsatta kanıtlamaktadır. Türkiye olarak Asya'dan Avrupa'ya uzanan en önemli güzergahlardan biri olan Orta Koridor'u yüksek kapasiteli, güvenilir, dijital, çevreci ve rekabetçi bir ticaret omurgasına dönüştürmek istiyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü demir yolu geçişi ve ülkemizde devam eden diğer demir yolu yatırımlarıyla bu koridorun taşıma kapasitesini güçlendiriyoruz. Yakın bir zaman önce de Orta Koridor'da Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni bir aşamaya geçtik. Ama bu saydıklarım arasında özellikle Halkalı-Kapıkule demir yolu hattımız Tekirdağ başta olmak üzere Trakya bölgemiz açısından da çok büyük önem arz ediyor. Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine, Faw Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu proje, sadece bir demir yolu hattı değildir. Türkiye'yi Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde

küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir' diye konuştu.

'TRAKYA AVRUPA-ASYA DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA LOJİSTİK MERKEZİ HALİNE GELECEK'

Halkalı-Kapıkule arasında 229 kilometrelik Hızlı Tren Projesi'nin 44 kilometresinin Tekirdağ'dan geçtiğini söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Tekirdağ'ı İpek demir yolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Projenin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerine başladık. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızın bu kesimini bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz. 69 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak son kesimde de yapım çalışmalarımız sürüyor. O kesimi de gelecek yıl bitirmeyi planlıyoruz. Halkalı-Kapıkule hattımız tamamlandığında; yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa'ya çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecek. Trakya bölgemiz, Avrupa-Asya demir yolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelecektir.'

'İSTANBUL-ÇANAKKALE 2 SAATE DÜŞECEK'

Bakan Uraloğlu, Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan penceresi Tekirdağ'ın sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle, ülke ekonomisini canlandıran çok önemli bir merkez olduğunu söyledi. Tekirdağ'a yapılan yatırımları anlatan Uraloğlu, 'Bildiğiniz üzere Tekirdağ'ımız için çok önemli bir proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı-Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını geçen yıl başlattık. Otoyolumuzu tamamlandığımız da mevcut haliyle 132 kilometre uzunluğunda hizmet veren İstanbul-Tekirdağ arası yol 18 kilometre kısalarak 114 kilometreye, yine devlet yolu ile 334 kilometre kat edilerek geçilen İstanbul-Çanakkale arası ise otoyol üzerinden 280 kilometreye inecek. İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saate düşecek. Daha da önemlisi Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak' dedi.

'KAVŞAĞIN YAPIMINI ÜSTLENDİK'

Bakan Uraloğlu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021'de Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treninin, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan, içerisinde fabrika işçilerinin bulunduğu, minibüse çaparak 7 kişinin öldüğü kazanın ardından geçen ay hemzemin geçidin Valilik tarafından kapatılmasına da değindi. Bölge halkının geçidin olduğu bölgeye kavşak yapılması isteğini aktaran Bakan Uraloğlu, 'Haritalarda belki sorumluluk anlamında, belki doğrudan bakanlığımız sorumluluğunda olmayan bazı noktalarda da biz sorumluluğu üzerimize alarak Tekirdağ rahatlatmış olacağız. Özellikle Velimeşe'deki hemzemin geçidin kapatılmak zorunda kalması, yani birinci derecede yine bu bölgede yaşayan insanlarımızın canını ve mal güvenliği açısından kapatılmak zorunda kalmasıyla ortaya çıkan ulaşım problemini bugün milletvekillerimiz, valimiz, il başkanımızla hep beraber istişare ettik. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğunda olmasına rağmen biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir zaman vatandaşlarımızı yüz üstü bırakmadık. Valimizin koordinasyonunda gerekli işbirliği yapılarak kavşağın yapılmasını da biz Karayolları Genel Müdürlüğü olarak üstlenmiş olduk. Tekirdağ bölgemize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

'SADECE HİZMETLERLE OY ALINMIYOR, GÖNÜLLERE GİRMEMİZ LAZIM'

Bakan Uraloğu, daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'na da katıldı. Toplantıdan önce gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, şunları söyledi:

'Bakın AK Parti'mizin ilk yıllarında köylere milletvekillerimiz gittiği zaman onlardan ebe, hemşire istenirdi, imam istenirdi. Bugün internet isteniyor. Çok çok kıymetli bu noktalara geldik. Allah'ın izniyle onu da çok çok daha üst seviyeye çıkarmış olacağız. Elbette biz hizmetleri yapacağız ama yaptığımız hizmetleri biz bir oy terazisine koymuş olsak, onu oyla tartmaya çalışsak biz açık ara her tarafta çok büyük oylar alırız. Sadece hizmetlerle oy alınmıyor değerli kardeşlerim. İnsanların gönüllerine de girmemiz lazım. Nasıl Çanakkale Köprümüzü yaptıysak, bizim insanların gönül bağlarını kurmamız lazım. Onların gönüllerine daha beraber girmemiz gerekir. Tam da teşkilatımız yıllardır bunu yapıyor. Allah'ın izniyle bundan sonra daha iyi bir şekilde yapacaktır ve biz başta Tekirdağ'ımız, Trakya'mız ve tüm Türkiye'mizde de inşallah bu anlamda da Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha nice çeyrek asırlar, daha nice yüzyıllar bu mantıkla AK Parti'mizin gösterdiği yolda, koyduğu prensiplerle beraber hizmet edeceğiz. Ben yarım asır dedim, yüzyıl dedim. 90'lı yılları bilen kardeşlerimle şöyle bir geriye gidelim. Ben devlet memurluğundan gelen bir kardeşinizim. Ertesi gün bankamatiğe paramız yatacak mı diye endişe ettiğimiz, bir hafta, 10 gün maaşların yatmadığı zamanları biliriz. Biz şimdi 2023'leri bile planladık. Ne söylemişsek onu da gerçekleştirdik. 2028'i, 2035'i, 2055'i planlıyoruz. Devlet olmak da tam böyle bir şey' ifadelerini kullandı.