İzmir'in Menderes Belediyesi'nde yapılan başkanlık seçiminde AK Parti'nin adayı Asuman Şen, 13 oy alarak belediye başkanı seçildi.
Menderes Belediyesi'ndeki seçimde YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy ise 10 oy aldı. Seçimde YENİ Parti ve CHP seçmenlerinin farklı adaylar arasında bölünmesi sonucu AK Parti'nin adayı Asuman Şen üstünlük sağladı.
CHP seçmeni ikinci tur sonrası salondan ayrıldı
Seçimin ikinci turunun ardından CHP'li meclis üyelerinin salondan ayrıldığı ve sonraki oylamaya katılmadığı belirtildi.
Yapılan oylamada Asuman Şen 13 oy alırken, YENİ Parti adayı Barış Gürsoy 10 oyda kaldı. Bu sonuçla Menderes Belediyesi'nde başkanlık koltuğunun yeni sahibi AK Parti'nin adayı Asuman Şen oldu.
Muhabir: Haber Merkezi