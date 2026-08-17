Emlak sektöründen harç çağrısı: “Ya kaldırılsın ya da adil seviyeye çekilsin”

Televizyonda 'Sinyal Yok' Hatası Alanlar Dikkat: Türksat Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Yapılan oylamada Asuman Şen 13 oy alırken, YENİ Parti adayı Barış Gürsoy 10 oyda kaldı. Bu sonuçla Menderes Belediyesi'nde başkanlık koltuğunun yeni sahibi AK Parti'nin adayı Asuman Şen oldu.

Seçimin ikinci turunun ardından CHP'li meclis üyelerinin salondan ayrıldığı ve sonraki oylamaya katılmadığı belirtildi.

Menderes Belediyesi'ndeki seçimde YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy ise 10 oy aldı. Seçimde YENİ Parti ve CHP seçmenlerinin farklı adaylar arasında bölünmesi sonucu AK Parti'nin adayı Asuman Şen üstünlük sağladı.

İzmir'in Menderes Belediyesi'nde yapılan başkanlık seçiminde AK Parti'nin adayı Asuman Şen, 13 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.