Kağıthane'de istirahatli olduğu öğrenilen çarşı ve mahalle bekçisi Y.G.'nin kullandığı otomobil, Yavuz D. (33) yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Otomobilde sıkışan Y.G., itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bilinci açık şekilde hastaneye kaldırılan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazada otobüsteki yolculardan yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadabad Polis Merkezi Amirliği'nde görevli, istirahatli çarşı ve mahalle bekçisi Y.G. idaresindeki 34 NYF 192 plakalı otomobil, ana yola bağlandığı sırada Yavuz D. yönetimindeki 34 TN 0416 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN BEKÇİ KURTARILDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Y.G. için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin sol sürücü kapısını açarak bekçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.G.'nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İETT otobüsündeki yolculardan yaralanan olmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.