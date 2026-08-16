İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amed Sportif Faaliyet ile Erzurumspor arasında Diyarbakır’da oynanacak karşılaşmayı izlemek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente geldi.

Bakan Çiftçi, Diyarbakır Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Murat Zorluoğlu ve kent protokolü tarafından karşılanan Çiftçi, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Zorluoğlu ve kurum amirleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kentteki kamu yatırımları, güvenlik hizmetleri ve devam eden çalışmalar ele alındı.

Çiftçi, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’na geçti. Burada teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Çiftçi ve Bakan Bak’a, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve Galip Ensarioğlu ile İl Başkanı Hamit Sümer eşlik etti.

Bakan Çiftçi: “50 yıllık prangalardan kurtulacağız”

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” sürecinde yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti. Süreci İçişleri Bakanlığı açısından “tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme” olmak üzere dört başlıkta değerlendirdiklerini söyleyen Çiftçi, sürecin başarıyla ilerlemesi için devlet ve millet olarak ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Çiftçi, Diyarbakır’da oynanacak Amed Sportif Faaliyet-Erzurumspor karşılaşmasının da birlik, beraberlik ve kardeşlik açısından önemli bir mesaj taşıdığını belirterek, spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşların sürece katkı sunması gerektiğini söyledi.

Bakan Çiftçi, “Terörsüz Türkiye” sürecinin iyi yönetilmesi halinde Türkiye’nin önemli bir eşiği aşacağını belirterek, “50 yıllık prangalardan kurtulacağız” dedi.

Alihan Kuriş operasyonuna ilişkin açıklama

Bakan Çiftçi, Alihan Kuriş’in yöneticiliğini yaptığı öne sürülen yapıya yönelik İçişleri ve Adalet bakanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyona ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Operasyonun geniş bir kesime değil, yapının üst yönetimine yönelik olduğunu savunan Çiftçi, “AK Parti iktidarları zamanında hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, operasyon kapsamında yapının üst yönetimi ile tabandaki inanan kişiler arasında ayrım yapılması gerektiğini belirterek, “Burada üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok” diye konuştu.

“Büyük para hareketleri ve mal varlığı hareketleri var”

Alihan Kuriş’in 2016 yılında yapının başına geçtiğini öne süren Çiftçi, bu tarihten sonra büyük para ve mal varlığı hareketlerinin bulunduğunu iddia etti.

Çiftçi, soruşturma kapsamında yapının üst yönetiminin kullandığını öne sürdüğü “Blopper” isimli uygulamadan da söz ederek, uygulamaya üç kademeli doğrulama ile girilebildiğini belirtti.

Yapının Almanya’nın Köln kentinde 7 milyon euro bedelle yeni bir genel merkez yapmayı planladığını öne süren Çiftçi, faaliyetlerin buraya taşınmasının planlandığını ve güvenlik birimlerinin yapıyı bir süredir takip ettiğini ifade etti.

“Dini cemaatlere yönelik özgürlük ortamı oluştu”

Bakan Çiftçi, AK Parti iktidarları döneminde dini cemaatlerin faaliyetlerini daha özgür bir ortamda yürüttüğünü savundu.

2003 yılında Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığı dönemde bir öğrenci yurduna yapılan denetimi anlatan Çiftçi, o dönemde mescit olarak kullanılan bir alanın “çok amaçlı salon” olarak tanımlandığını söyledi.

Çiftçi, AK Parti’nin iktidara gelmesiyle dini cemaatlere yönelik daha özgür bir ortam oluştuğunu belirterek, bugün ise bazı yapıların faaliyetlerini farklı bir noktaya taşıdığını savundu.

Operasyonun yapının mali ve finansman kaynaklarına yönelik olduğunu ifade eden Çiftçi, Diyarbakır’da oynanacak Amed Sportif Faaliyet-Erzurumspor maçının da “Terörsüz Türkiye” sürecine olumlu katkı sunmasını temenni etti.