Eylül ayında sete çıkmaya hazırlanan “Yeraltı” dizisinde kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İsmail Hacıoğlu ve Azra Aksu’nun ardından diziye yeni bir kadın oyuncunun katılacağı ve bu karakterin, Uraz Kaygılaroğlu’nun hayat verdiği fenomen karakter Bozo’nun eski sevgilisi olacağı gündeme gelmişti.

Dizinin merakla beklenen yeni kadın oyuncusu belli oldu. Kulislerden edinilen bilgilere göre başarılı oyuncu Şükran Ovalı, Medyapım imzalı “Yeraltı” dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil oluyor.

Şükran Ovalı “Yeraltı” dizisinde

Şükran Ovalı’nın diziye katılmasıyla birlikte “Yeraltı”nın yeni sezon hikâyesinde dengelerin değişmesi bekleniyor. Ovalı’nın, Bozo karakterinin geçmişinden gelen önemli bir isme hayat vereceği iddiaları, yeni sezon için heyecanı artırdı.

Yeni sezonda art arda nefes kesen olaylar yaşanacak

Birinci sezonuyla dikkat çeken “Yeraltı” dizisinin yeni sezonunda hikâyenin çok daha heyecanlı bir şekilde ilerleyeceği belirtiliyor. Dizinin yeni bölümlerinde karakterler arasındaki ilişkilerin değişeceği ve izleyicileri art arda yaşanacak sürpriz gelişmelerin beklediği ifade ediliyor.