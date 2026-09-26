MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül 2026 tarihli bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için mutfakta mücadele etti. Yarışmanın ikinci aşamasına geçildiği sırada stüdyoda beklenmedik bir olay yaşandı.

Mavi takımda yarışan Emre, kendisine verilen ürünü yerken bir anda nefes almakta zorlandı. Yarışmacının yaşadığı güçlüğü fark eden diğer yarışmacılar ve şefler, kısa süreli panik yaşadı.

Emre'nin durumunu fark eden Mehmet Şef ise hemen yarışmacının yanına gitti.

MEHMET ŞEF HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Emre'nin nefes almakta zorlanması üzerine MasterChef Türkiye'deki ödül oyununa kısa süreliğine ara verildi. Mehmet Şef, yarışmacıya müdahale ederek nefes yolunun açılmasına yardımcı olmaya çalıştı.

Stüdyodaki diğer yarışmacılar ve şefler yaşananları endişeyle takip etti.

EMRE'YE HEIMLICH MANEVRASI UYGULANDI

Mehmet Şef, nefes almakta zorlanan Emre'ye Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından Emre'nin nefes almasının yeniden sağlandığı görüldü.

Emre'nin durumunun düzelmesiyle birlikte stüdyodaki endişeli bekleyiş sona erdi. Kısa süreliğine duran ödül oyunu daha sonra devam etti.