2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde milli boksör Emrah Yaşar, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da ringe çıktı.

Erkekler 90 kilo finalinde İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile karşılaşan Yaşar, rakibini 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa sahnesindeki ilk finalinde şampiyon oldu

Avrupa şampiyonalarında ilk kez finale yükselen Emrah Yaşar, final karşılaşmasındaki üstün performansıyla organizasyonu zirvede tamamladı.

Yaşar'ın elde ettiği başarı, Türk boksu açısından da tarihi bir anlam taşıdı. Milli sporcu, Türkiye'nin Avrupa Boks Şampiyonaları tarihinde erkekler ağır sıklet kategorisindeki ilk altın madalyasını kazandı.

Emrah Yaşar, şampiyonluk madalyasıyla Türkiye'nin organizasyondaki önemli başarılarından birine imza attı.