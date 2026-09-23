Milli Wushu Kung Fu sporcusu ve antrenör Osman Yıldız, Wushu’nun fiziksel gelişimin yanı sıra zihinsel ve sosyal gelişime de katkı sağlayan kapsamlı bir spor dalı olduğunu söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Çin’de yaklaşık bir yıl eğitim ve yoğun antrenman yapan, akademik çalışmalarını da Wushu ve spor bilimleri alanında sürdüren Yıldız, özellikle çocukların erken yaşta Wushu ile tanışmasının disiplin, özgüven, koordinasyon, sorumluluk ve sosyal iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağladığını belirtti. Wushu’nun yalnızca dövüşmek veya rakibi yenmek şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, branşın Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

ÇİN’DE BİR YIL WUSHU EĞİTİMİ ALDI

Spor hayatının önemli bir bölümünü Wushu Kung Fu branşına adayan Osman Yıldız, sporculuk kariyerinin yanı sıra akademik çalışmalarını da Wushu ve spor bilimleri alanında sürdürüyor. Milli Wushu Kung Fu sporcusu ve antrenör olan Yıldız, eğitim sürecini Çin’de yaptığı çalışmalarla da destekledi. 2017 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitimine başladığını belirten Yıldız, Wushu alanında kendisini geliştirmek amacıyla Çin’de yaklaşık bir yıl eğitim ve yoğun antrenman yaptığını ifade etti.

Yıldız, bu deneyimini şu sözlerle anlattı: “Eğitim hayatım sırasında Wushu alanında kendimi daha ileri seviyeye taşımak amacıyla Çin'de Xi'an Olimpik Hazırlık Merkezi'nde yaklaşık bir yıl eğitim ve yoğun antrenman yapma fırsatı buldum. Bu süreç benim için hem sportif hem de kişisel açıdan oldukça önemli bir deneyim oldu. Çin'deki antrenman kültürünü ve Wushu'nun kendi coğrafyasındaki uygulanışını yakından görme fırsatı buldum.”

“WUSHU SADECE DÖVÜŞMEK VE RAKİBİ YENMEK DEĞİL”

Wushu Kung Fu’nun Çin’in binlerce yıllık savaş sanatları geleneğinden doğduğunu belirten Yıldız, branşın günümüzde hem sportif hem de kültürel bir disiplin olarak uygulandığını söyledi. Wushu kelimesinin genel anlamıyla “savaş sanatı” anlamına geldiğini ifade eden Yıldız, ancak branşın yalnızca dövüşmek veya rakibi yenmek üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yıldız, “Wushu Kung-Fu, Çin’in binlerce yıllık savaş sanatları geleneğinden doğmuş, günümüzde hem sportif hem de kültürel bir disiplin olarak uygulanan kapsamlı bir dövüş sanatıdır. Wushu kelimesi genel anlamıyla ‘savaş sanatı’ anlamına gelir. Ancak Wushu’yu yalnızca dövüşmek veya rakibi yenmek şeklinde değerlendirmek doğru olmaz” dedi. Wushu’nun fiziksel gelişimin yanı sıra kişisel gelişime de katkı sunduğunu belirten Yıldız, “Bu spor; fiziksel gelişimin yanında disiplin, öz kontrol, sabır, saygı ve zihinsel gelişimi de ön plana çıkarır” diye konuştu.

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