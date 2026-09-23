Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Çakmak, Keçiören’de gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmeye göre Çakmak’ın, WhatsApp durumunda Cumhurbaşkanı ile Adalet Bakanı’nın fotoğraflarının yanında, yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğu değerlendirilen kendi fotoğraflarını paylaştığı belirlendi.

Söz konusu paylaşımlarla Çakmak’ın, kamu görevlileriyle ilişkisi ve nüfuzu bulunduğu yönünde izlenim oluşturmaya çalıştığı değerlendirildi.

Şüphelinin ayrıca 4 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi. Çakmak’ın gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.