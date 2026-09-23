Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Gürlek, ticari uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Gürlek, ihtisaslaşmayı esas alan iş dağılımıyla yargının etkinliğini artıran ve yargılamaların daha hızlı sonuçlanmasını sağlayan düzenlemeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yatırım ortamının güçlendirilmesi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirten Gürlek, ilgili mevzuatın günün şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik adımların da devam edeceğini ifade etti.