İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. “Rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla sürdürülen soruşturma kapsamında, ikinci dalga operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Menderes Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga

Soruşturma kapsamında daha önce belediye başkanı, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bazı belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti. İlk operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında ise belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.