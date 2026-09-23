NBA'de yeni sezon heyecanı yaklaşırken, medya gününde kameralar karşısına geçen 24 yaşındaki milli basketbolcumuz dikkat çeken açıklamalara imza attı. Üzerindeki baskıyı sevdiğini ve gelişmek için bunun şart olduğunu vurgulayan yetenekli oyuncu, en büyük hedefinin NBA'in en tepe noktasına tırmanmak olduğunu belirtti.

"Her Yıl 60 Yeni Oyuncu Geliyor, Rahatlayamazsınız"

Dünyanın en zorlu liginde mücadele etmenin disiplin gerektirdiğine dikkat çeken milli basketbolcu, NBA'deki rekabetin boyutunu şu sözlerle özetledi:

"Bu ligde oynamak bir hayatta kalma mücadelesi. Çünkü her yıl gelen 60 yeni oyuncu var ve emekli olana kadar asla rahatlayamazsınız. Her yıl çok çalışmalısınız. Bu ligde oynamak zor. Çok fazla yetenek var ve ben bu baskıyı seviyorum."

"20 Sayı Attıysam 25, 25 Attıysam 30 Yapabilirim"

Gelişiminin sınır tanımadığını ve her sezon üzerine koyarak ilerlemek istediğini belirten 24 yaşındaki yıldız oyuncu, motivasyon kaynağını şu ifadelerle dile getirdi:

"Her yıl beklentiler farklılaşıyor, giderek büyüyor. Daha iyi bir oyuncu haline ancak böyle gelirsiniz. Bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum. Her yıl, bu süreç beni daha iyi bir oyuncu yapıyor. 20 sayı attıysam, 25 yapabilirim. 25 attıysam, 30 yapabilirim." Fed Eylül Ayı Kararını Açıkladı! İçeriği Görüntüle