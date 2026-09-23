Mersin’de emniyet güçlerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü kararlı mücadele dev bir operasyonla sonuçlandı. Narkotik ve ilçe emniyet ekiplerinin Mersin Şehir Hastanesi açık otoparkında şüpheli bir minibüse düzenlediği baskında, yüz binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastane Otoparkında Zehir Deposu Minibüs

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Mersin Şehir Hastanesi'nin açık otoparkında bulunan 06 AEC 751 plakalı minibüsü merceğe alan ekipler, araçta detaylı arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 256 bin 900 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ev Arama Sonucunda Da Uyuşturucu Çıktı

Minibüsteki aramanın ardından derinleştirilen soruşturmada, aracın ruhsat sahibi K.S.'nin ikametine de operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 413 adet uyuşturucu hap daha ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda K.S., M.Ş.S., D.S., F.P. ve A.S. isimli 5 şüpheli gözaltına alınarak hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

2 Şüpheli Demir Parmaklıklar Arkasında

Emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.S. ve F.P., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

A.S., M.Ş.S. ve D.S. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında firari durumda olan şüpheli H.S.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.