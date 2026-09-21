Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yürütülen hukuki süreçte üst üste sıcak gelişmeler yaşandı.

"Rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamalarıyla yargılandığı davada bugün Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutukluluk süresi dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı/adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Acar, cezaevinden çıkış işlemlerinin ardından yeni bir soruşturma kapsamına alındı.

Yeni Soruşturma: "Malvarlığı Değerlerini Aklama"

Mahkemenin tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma devreye girdi:

Yeni Suçlama: Acar, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" (kara para aklama) suçlaması doğrultusunda başlatılan yeni soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltı Süreci: Mahkemenin rüşvet ve yolsuzluk davasındaki tahliye kararına rağmen, aklama soruşturması çerçevesinde emniyet birimlerince gözaltı işlemi uygulandı.

Acar'ın Dosyasındaki Öne Çıkan Detaylar

Yaklaşık 18 aydır tutuklu bulunan Mehmet Cemil Acar'ın soruşturma ve dava dosyasına daha önce yansıyan dikkat çekici unsurlar şunlardı:

Arama Sonuçları: İkametinde yapılan aramalarda kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro ele geçirilmişti.

Gayrimenkul ve Banka Hesapları: Kendi üzerine kayıtlı 12 gayrimenkulün yanı sıra, bir bankada 128 farklı hesabının bulunduğu ve emekliliğinden kısa süre önce Batman'da bir mercimek fabrikası satın aldığı tespit edilmişti.

Rüşvet ve yolsuzluk davasındaki bir sonraki duruşmanın 7 Aralık'ta görülmesi kararlaştırılırken, yeni başlatılan malvarlığı aklama soruşturmasına ilişkin adli sürecin nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.