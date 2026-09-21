Manisa'nın Demirci ilçesinde yol kenarında başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte söndürüldü.

Demirci'ye bağlı Akdere Mahallesi Güzpınar mevkisinde saat 15.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yol kenarından başlayan yangında alevler, kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı.

İhbar ile bölgeye Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan 1 saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.