2026–2027 grip sezonu öncesinde aşıların içeriğinde önemli değişikliklere gidildi. Dünya Sağlık Örgütü ve FDA'nın önerileri doğrultusunda yeni sezonda trivalan (üçlü) grip aşıları kullanılacak.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Aydoğdu, H1N1, H3N2 ve B/Victoria suşlarında görülen değişikliklerin aşı hazırlıklarına yansıtıldığını belirterek, özellikle risk grubundaki kişilerin grip vakalarının artmasını beklemeden aşılanması gerektiğini söyledi. Aydoğdu, aşının koruyuculuğunun oluşması için gereken süre nedeniyle aşılama için ekim ve kasım aylarının uygun dönem olduğunu ifade etti.

AŞILAR DÖRTLÜ YERİNE ÜÇLÜ OLARAK ÜRETİLİYOR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Aydoğdu, yeni grip sezonuna ilişkin değerlendirmesinde, "2026–2027 yılı grip sezonu yapılan çalışmalar sonucunda geçmiş yıllara göre farklılık gösterecek şekilde beklentilerimiz mevcut. Bu farklılık başlıca virüs yapısındaki değişiklik beklentilerini içermektedir. Bu nedenle de grip aşısı içeriğinde önemli değişiklikler yapılmıştır" dedi.

Yeni grip sezonunda aşıların yapısında kritik değişiklikler bulunduğunu belirten Aydoğdu, grip aşılarının her yıl bir önceki dönemde görülen virüslerin özellikleri ve hastalık yaygınlıkları dikkate alınarak yeniden düzenlendiğini söyledi. Aydoğdu, "Bu yıl grip aşılarının yapısında kritik değişiklikler yapıldı. Her yıl daha önceki grip hastalığına neden olan belirtiler ve hastalık yaygınlıklarına göre aşı düzenlemesi yapılır" ifadelerini kullandı.

2026–2027 kış sezonunda trivalan yani üç suşlu grip aşılarının kullanılacağını belirten Aydoğdu, "Bu nedenle 2026–2027 kış sezonunda 3 suşlu yani trivalan aşılar kullanılacak. Dünya Sağlık Örgütü ve FDA önerileri doğrultusunda aşılar artık dörtlü yerine üçlü üretilmektedir" diye konuştu. Bu değişikliğin nedenlerinden birinin İnfluenza B virüsünün Yamagata soyunun son yıllarda dünya genelinde neredeyse hiç görülmemesi olduğunu aktaran Aydoğdu, "Aşıların trivalan üretilmesindeki neden yaklaşık son 5 yıldır İnfluenza B suşunun Yamagata soyunun neredeyse dünyada hiç görülmemesi sonucudur" dedi.

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