Alzheimer hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, toplumda farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirici bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın paylaşımında Alzheimer’ın erken döneminde görülebilecek 5 belirti şöyle sıralandı:

Unutkanlık

Yön ve zaman karışıklığı

Günlük işleri yapmakta zorlanma

Konuşurken doğru kelimeleri bulmakta güçlük çekme

Huzursuzluk, şüphecilik veya karamsarlık gibi ruh hali değişimleri

Her unutkanlık Alzheimer anlamına gelmiyor

Uzmanlar, zaman zaman yaşanan unutkanlıkların tek başına Alzheimer hastalığına işaret etmeyebileceğini belirtiyor. Stres, uykusuzluk, vitamin eksiklikleri, kullanılan bazı ilaçlar ve farklı sağlık sorunları da unutkanlığa yol açabiliyor.

Ancak unutkanlığın giderek artması, günlük yaşamı aksatması veya yön bulma ve konuşma güçlüğü gibi başka belirtilerle birlikte görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor. Alzheimer tanısının yalnızca uzman hekim tarafından yapılacak değerlendirme ve tetkikler sonucunda konulabileceği vurgulanıyor.