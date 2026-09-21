Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, AK Parti’nin “masa başı oyunlarını engellemek” amacıyla bugün yapılması planlanan seçime, Yeni Partililerle yapılan iş birliği sonucunda katılmama kararı aldıklarını belirtti.
Bu kararın ardından salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Başkan Vekilliği seçiminin 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelendiği bildirildi.
Sarı, 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmaya ve seçim sonuçlarının belediye yönetimine yansımasını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.
Muhabir: Haber Merkezi