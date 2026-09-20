Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Amedspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde dostluk görüntüleri yaşandı.
Maç için Diyarbakır’a gelen Beşiktaş taraftarları, Amedspor taraftarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. İki takımın taraftarlarının aynı sofrayı paylaştığı buluşmada samimi anlar yaşandı.
Kahvaltı sırasında Beşiktaşlı taraftarlar hep birlikte “Amed” tezahüratında bulundu. Amedspor taraftarlarının da eşlik ettiği tezahürat, buluşmaya damga vurdu.
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Maç öncesinde sergilenen dostluk tablosu futbolseverlerden çok sayıda yorum aldı.
Amedspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, bugün saat 20.00’de Diyarbakır Stadı’nda oynanacak.