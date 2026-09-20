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Amedspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, bugün saat 20.00’de Diyarbakır Stadı’nda oynanacak.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Maç öncesinde sergilenen dostluk tablosu futbolseverlerden çok sayıda yorum aldı.

Kahvaltı sırasında Beşiktaşlı taraftarlar hep birlikte “Amed” tezahüratında bulundu. Amedspor taraftarlarının da eşlik ettiği tezahürat, buluşmaya damga vurdu.

Maç için Diyarbakır’a gelen Beşiktaş taraftarları, Amedspor taraftarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. İki takımın taraftarlarının aynı sofrayı paylaştığı buluşmada samimi anlar yaşandı.

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