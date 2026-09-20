Kredi kartıyla yapılan harcamaların giderek artması, ekstre borcunu tamamen kapatamayanların sayısını da yükseltiyor. Kart sahiplerinin önemli bir bölümü son ödeme tarihinde yalnızca ekstrede belirtilen asgari tutarı yatırıyor. Ancak bu ödeme yöntemi, kalan borcun sonraki aya faizle taşınmasına yol açıyor.

Asgari ödeme oranı nasıl belirleniyor?

Kredi kartlarında asgari ödeme oranı, dönem borcuna değil kartın limitine göre hesaplanıyor. Mevcut düzenlemeye göre kart limiti 50 bin lira ve altında olanlarda dönem borcunun yüzde 20’si, 50 bin liranın üzerinde olanlarda ise yüzde 40’ı asgari ödeme tutarı olarak belirleniyor.

Örneğin limiti 50 bin liranın üzerinde olan ve dönem borcu 100 bin liraya ulaşan bir kart sahibinin en az 40 bin lira ödemesi gerekiyor. Bu durumda geriye kalan 60 bin lira, faiz uygulanarak bir sonraki aya aktarılıyor.

100 bin liralık borca ilk ayda yaklaşık 3 bin lira ekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Eylül 2026 için ilan ettiği azami oranlara göre 30 bin ile 180 bin lira arasındaki dönem borçlarında aylık akdi faiz yüzde 3,75 olarak uygulanıyor.

100 bin liralık dönem borcunun 40 bin liralık asgari tutarı ödendiğinde 60 bin lira borç kalıyor. Bu tutara yüzde 3,75 oranında faiz uygulandığında 2 bin 250 liralık faiz oluşuyor. Faiz üzerinden hesaplanan vergi ve fon kesintileri de eklendiğinde toplam maliyet yaklaşık 2 bin 925 liraya çıkıyor.

Yeni bir harcama yapılmadığı varsayıldığında kart sahibinin sonraki döneme taşınan borcu yaklaşık 62 bin 925 liraya ulaşabiliyor. Hesaplama, bankanın uyguladığı oran ve işlem tarihlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

50 bin liralık borçta tablo nasıl değişiyor?

Kart limiti 50 bin lira veya altındaysa 50 bin liralık dönem borcunun asgari ödemesi 10 bin lira oluyor. Geriye kalan 40 bin liraya yüzde 3,75 faiz uygulandığında 1500 liralık faiz ortaya çıkıyor.

Vergi ve fonlarla birlikte ilk aylık maliyet yaklaşık 1950 liraya yükseliyor. Böylece yeni harcama yapılmasa bile kalan borç yaklaşık 41 bin 950 liraya ulaşıyor.

Dönem borcu Asgari ödeme Kalan borç Yaklaşık aylık faiz ve kesinti 50 bin TL 10 bin TL 40 bin TL 1950 TL 100 bin TL 40 bin TL 60 bin TL 2 bin 925 TL 200 bin TL 80 bin TL 120 bin TL 5 bin 850 TL

Tablodaki hesaplamalar yeni harcama yapılmadığı, kart limitine göre ilgili asgari ödeme oranının uygulandığı ve aylık akdi faizin yüzde 3,75 olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır. Gerçek tutarlar bankaya, işlem günlerine ve ekstre kesim tarihine göre değişebilir.

Borcun büyüklüğüne göre faiz oranı değişiyor

TCMB’nin 1 Eylül 2026’dan itibaren geçerli azami aylık akdi faiz oranları şöyle:

Dönem borcu 30 bin liranın altındaysa yüzde 3,25

Dönem borcu 30 bin ile 180 bin lira arasındaysa yüzde 3,75

Dönem borcu 180 bin liranın üzerindeyse yüzde 4,25

Nakit çekim ve nakit kullanım işlemlerinde ise aylık azami akdi faiz yüzde 4,25 olarak uygulanıyor. Bankalar bu oranların altında faiz belirleyebiliyor ancak üstüne çıkamıyor.

Asgari tutarı ödemek gecikme sayılıyor mu?

Asgari ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar yatırılması halinde kart borcu gecikmeye düşmüyor ve ödenmeyen bölüme akdi faiz uygulanıyor. Asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise ödenmeyen asgari bölüm için daha yüksek olan gecikme faizi gündeme geliyor.

Bu nedenle yalnızca asgari tutarı yatırmak yasal ödeme yükümlülüğünü karşılıyor ancak borcu kapatmıyor. Üstelik kartla yeni harcamalar sürdürülürse, yapılan ödeme borcun azalmasına yetmeyebiliyor ve toplam bakiye her ay daha da büyüyebiliyor.