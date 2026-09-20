Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslerde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, örgütün mali yapılanması ve şirketler üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülen para hareketleriyle bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında adreslerde arama yapılırken, dijital materyal ve çeşitli belgelere incelenmek üzere el konuldu.

23 şirkete kayyum kararı

Soruşturmanın mali boyutunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirket hakkında kayyum kararı verildi. Şirketlerin faaliyetleri, ortaklık yapıları ve hesap hareketlerinin ayrıntılı şekilde inceleneceği belirtildi.

Daha önce aynı soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklanmış, 6 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanmıştı. MASAK tarafından hazırlanan raporda, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen şirketlerde 66 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildiği bildirilmişti.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin ifadelerinin alınacağı bildirildi.