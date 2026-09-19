Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İşgören ve Doğan’ın tutuklanmasına karar verildi.

İki koğuş arkadaşı da adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur da gözaltına alınmıştı.

Yıldırım ve Uğur, savcılık işlemlerinin ardından “kasten öldürme” suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. Savcılık, iki şüpheli hakkında yaşları ve sağlık durumlarını dikkate alarak ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Kaşif Kozinoğlu ne zaman öldü?

Kaşif Kozinoğlu, OdaTV soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 13 Kasım 2011’de fenalaşarak yaşamını yitirmişti. Kozinoğlu’nun ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçerken, ölümün gerçekleşme biçimi ve cezaevindeki bazı gelişmeler uzun süredir kamuoyunda tartışılıyordu.

Yeniden ele alınan soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama kararları verilirken, Kozinoğlu’nun ölümünde ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığına ilişkin inceleme sürüyor.