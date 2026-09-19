Ankara’daki Şüpheli Ölümde “Dana Deviren” İddiası: İğne Kalbine Saplandı mı?

Ankara’da 43 yaşındaki müteahhit Ramazan Arıkan’ın 16 Kasım 2025’teki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın dosyasına giren ifadeler, telefon incelemeleri, güvenlik kamerası kayıtları ve Adli Tıp Kurumu raporunda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Dosyada aktarılan Adli Tıp Kurumu raporuna göre Arıkan’ın ölümüne, etken maddesi ksilazin olan ve halk arasında “dana deviren” adıyla bilinen veteriner ilacının neden olduğu belirtildi.

İddianamede yer verilen anlatımlara göre Arıkan’ın öldürülmesine yönelik hazırlıkların aylar önce başladığı öne sürüldü. Aile avukatı Soner Aslan, Arıkan’ın yaklaşık 400-500 milyon lira değerindeki mal varlığına ulaşılmasının amaçlandığını ve 2025 yazında fare zehriyle yapılan ilk girişimin sonuçsuz kaldığını iddia etti.

Olay günü pikniğe götürülen Arıkan’ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katıldığı, bilincini kaybetmesinin ardından eski eşinin evine götürüldüğü ileri sürüldü. Arıkan’ın oğlunun iddianameye yansıyan beyanında, Mustafa Ünal’ın şırıngayla Arıkan’ın kalbine ve kalçasına ilaç enjekte ettiği öne sürüldü.

Dosyada ayrıca olayın ardından bazı delillerin gizlenmeye çalışıldığı ve eve içki şişesi bırakılarak ölümün alkol ya da uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı izleniminin oluşturulmak istendiği iddiaları da yer aldı.

Telefon incelemelerinde silinen mesajların geri getirildiği, sanıklar arasında delillerin ortadan kaldırılmasına ilişkin yazışmalar tespit edildiği bildirildi. Ancak dosyada suçlanan Sultan Seki ile Mustafa Ünal, haklarındaki öldürme iddialarını kabul etmedi.

İddianamede bazı sanıklar hakkında “tasarlayarak kasten öldürme”, ilacın temininde rol oynadığı öne sürülen kişiler hakkında “kasten öldürmeye yardım”, bir sanık hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından ceza talep edildi.

Davanın ilk duruşmasının 5 Kasım’da Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi bekleniyor. Sanıklar hakkındaki suçlamalar, yapılacak yargılama sonucunda karara bağlanacak.