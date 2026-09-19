2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni eylem planıyla Türkiye’de şehirlerin dijital dönüşümünün hızlandırılması ve akıllı şehir hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Genelgede, daha önce uygulanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulama döneminin sona erdiği belirtildi.

Yeni akıllı şehir vizyonu

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentsel yaşamı, kültürü ve yaşam biçimlerini hızlı şekilde değiştirmeye devam ettiği vurgulanan genelgede, yeni planın “İleri toplum, ileri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya” vizyonuyla hazırlandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan eylem planına kamu kurumları ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katkı sağladı.

Yapay zeka ve veri yönetimine öncelik verilecek

2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında akıllı şehir dönüşümü, veri yönetimi ve yapay zeka destekli karar alma mekanizmaları öncelikli alanlar arasında yer alacak.

Şehirlerden kırsal kesimlere kadar tüm alanlarda dijital güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutulması hedeflenirken, akıllı şehir hizmetlerinin entegrasyonu ve dijital şehir yönetimi de önceliklendirilecek.

Yenilikçi ve çevreci projeler desteklenecek

Genelgede, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yenilikçi, çevreci ve kapsayıcı projeleri hayata geçirmelerinin önemine dikkat çekildi.

Yeni strateji kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri ve uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak desteği sağlamaları istendi.

2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi nerede yayımlanacak?

Genelgede, 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının akillisehirler.csb.gov.tr adresinde yayımlanacağı bildirildi.