İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda eski milli futbolcu Hasan Şaş’ın yanı sıra Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya ve rapçi Sefo’nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıların işlemlerin ardından açıklanması bekleniyor.

Hasan Şaş kimdir?

Hasan Şaş, 1 Ağustos 1976 tarihinde Adana’nın Karataş ilçesinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Adana Demirspor’un altyapısında başlayan Şaş, profesyonel olarak Ankaragücü forması giydikten sonra 1998 yılında Galatasaray’a transfer oldu.

Uzun yıllar sarı-kırmızılı takımda görev yapan Hasan Şaş, Galatasaray’ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kadrosunda yer aldı. Galatasaray formasıyla çok sayıda lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu, mücadeleci oyun tarzıyla tanındı.

A Milli Futbol Takımı’nın 2002 FIFA Dünya Kupası’nı üçüncü sırada tamamlayan kadrosunda da bulunan Şaş, turnuvada sergilediği performansla dikkat çekti. Futbolculuk kariyerini 2009 yılında noktalayan Hasan Şaş, daha sonraki yıllarda Galatasaray’da yardımcı antrenörlük yaptı ve futbol yorumculuğuna yöneldi.