Türk futbolunda yayın dönemi için yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin 13 Ocak 2027’de yapılacağını açıkladı.

TFF’nin duyurusunun ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri ise Türk Telekom oldu.

X’te Türk Telekom gündemi

İhale tarihinin açıklanmasının ardından X’te Türk Telekom hakkında çok sayıda paylaşım yapılırken, şirketin Süper Lig yayın hakları için yarışa dahil olup olmayacağı futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer aldı.

Türk Telekom’un yanı sıra beIN Media Group, TRT, Turkcell ve Saran Group da yeni yayın ihalesiyle adı anılan şirketler arasında bulunuyor.

Ancak söz konusu şirketlerin tamamının ihaleye kesin olarak katılacağına ilişkin resmi teklif veya başvuru süreci henüz açıklanmış değil.

Yeni yayın dönemi 2027’de başlayacak

Mevcut yayın anlaşmasının ardından Süper Lig ve 1. Lig'in yeni dönemde hangi kanal veya platform üzerinden yayınlanacağı, yapılacak ihalenin sonucuyla netleşecek.

Yeni ihale yalnızca futbolseverlerin maçları nereden izleyeceğini değil, aynı zamanda kulüplerin yayın gelirlerini de doğrudan ilgilendiriyor.

TFF’nin 13 Ocak 2027’de gerçekleştireceği ihale öncesinde yayıncı adaylarının teklifleri ve yayın modeliyle ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.