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Olayın ardından polis ekipleri, araçla kaçtığı belirtilen Bayram G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Buse A.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İkili arasında başlayan tartışmanın ardından Bayram G., Buse A.G.’yi göğsünden ve kasığından bıçakladı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

Anasınıfında eğitim gören kızını almak için okula gelen Buse A.G., diğer velilerle birlikte okul bahçesinde beklediği sırada yanına boşanma aşamasındaki eşi Bayram G. geldi.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde okul bahçesinde yaşanan bıçaklı saldırı paniğe neden oldu. Elvan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Buse A.G., kızını almak için gittiği Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu’nun bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi Bayram G. tarafından bıçaklandı.

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