Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Türkiye genelinde hizmet veren 27 şehir hastanesi, geniş kapasitesi, modern altyapısı ve güçlü sağlık kadrolarıyla vatandaşlara yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. Şehir hastaneleri; teşhis, tedavi, ameliyat, rehabilitasyon, eğitim ve araştırma hizmetlerini aynı kampüs içerisinde bir araya getirerek vatandaşların sağlık hizmetlerinden bütüncül ve etkin şekilde yararlanmasına imkan sağlamaktadır. Branş çeşitliliği sayesinde hastalar, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine aynı kampüs içerisinde ulaşabilmektedir' denildi.

'13 ŞEHİR HASTANESİNİN YAPIMI DEVAM EDİYOR'

Şehir hastanelerinin, geniş ve modern fiziki alanlarıyla hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını gözeten bir hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği belirtilerek, 'Nitelikli hasta odaları, erişilebilir alanlar ve dijital uygulamalar sayesinde sağlık hizmetlerinde hasta konforu ve hizmet kalitesi güçlendirilmektedir. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip şehir hastaneleri, nitelikli hasta odaları ve modern sağlık birimleriyle vatandaşlara yüksek standartlarda tedavi ortamı sunmaktadır. İnşaatı devam eden 13 şehir hastanesinin tamamlanmasıyla birlikte toplam yatak kapasitesinin yaklaşık 56 bine ulaşması ve sağlık hizmetlerinin kapasitesinin daha da güçlendirilmesi planlanmaktadır. Şehir hastanelerinde bugüne kadar 455 milyonu aşkın poliklinik hizmeti sunulmuş; yaklaşık 12 milyon ameliyat gerçekleştirilmiştir. İleri teknolojiyle donatılmış ameliyathanelerde özellikli ve ileri düzey cerrahi işlemler uygulanarak vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunulmaktadır. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren şehir hastaneleri, acil sağlık hizmetlerinde de önemli bir rol üstlenmektedir. Şehir hastanelerinde bugüne kadar 85 milyonu aşkın acil muayene hizmeti sunulmuştur' ifadelerine yer verildi.

Yapımı devam eden 13 şehir hastanesinin; ileri teknoloji altyapısı, modern sağlık birimleri ve hasta odaklı tasarımıyla sağlık hizmetlerinin kapasitesini daha da artıracak şekilde planlandığı kaydedilen açıklamada, 'Bu hastanelerin de tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların bulundukları bölgelerde kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi hızlanacaktır. Şehir hastanelerinde kullanılan ileri teknoloji sistemleri, teşhis ve tedavi süreçlerinde sağlık profesyonellerine önemli imkanlar sunmaktadır. Robotik cerrahi, hibrit ameliyathaneler ve gelişmiş görüntüleme sistemleri gibi teknolojilerle özellikli sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesi artırılmaktadır. Türkiye, şehir hastaneleriyle sağlık altyapısını güçlendirmeye, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya ve vatandaşlara erişilebilir, nitelikli ve yüksek teknolojiye dayalı sağlık hizmeti sunmaya kararlılıkla devam etmektedir' denildi.