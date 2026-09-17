Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında Başkent’te çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bisiklet eğitimlerinden sportif faaliyetlere, kuşaklar arası yürüyüşten elektrikli bisiklet buluşmasına kadar birçok etkinliğin yer aldığı haftanın öne çıkan programı ise 20 Eylül’de Aşkabat Caddesi’nde düzenlenecek Otomobilsiz Kent Günü olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Başkentlileri 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklere davet etti. EGO Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek programlarla güvenli, çevreci, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bu yıl “Herkes için Hareketlilik: Nesiller Arası Adalet” temasıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

Mansur Yavaş’tan Avrupa Hareketlilik Haftası mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocuklardan yaşlılara kadar tüm yaş grupları için daha güvenli ve erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Yavaş, “Bu yılın Avrupa Hareketlilik Haftası teması ‘Herkes için Hareketlilik: Nesiller Arası Adalet’ olarak belirlendi. Belediyemizin amacı da bu doğrultuda; çocuklarımızdan büyüklerimize kadar tüm yaş grupları için daha güvenli, çevreci ve erişilebilir bir ulaşımı hayata geçirerek hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Ankara bırakmaktır” ifadelerini kullandı.

Yavaş ayrıca, 20 Eylül Pazar günü Aşkabat Caddesi’nde (eski 7. Cadde) düzenlenecek Otomobilsiz Kent Günü'neAnkaralıları davet etti.

EGO’dan sürdürülebilir ulaşım çağrısı

EGO Genel Müdürü Adem Yılgın da Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ulaşım alışkanlıklarının yeniden değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Yılgın, toplu ulaşımın yanı sıra yaya ve bisikletli ulaşımını da desteklediklerini ifade ederek kısa mesafelerde yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma gibi alternatiflerin tercih edilmesinin daha sürdürülebilir bir kent ulaşımına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Ankara’da 7 gün boyunca etkinlik düzenlenecek

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara’da düzenlenecek etkinlik takvimi şöyle:

16 Eylül Çarşamba:

“Lansman ve Farkındalık Kampanyası” ile etkinlikler başlayacak.

17 Eylül Perşembe:

Şehit Mustafa Aslan Ortaokulu’nda “Okul Ulaşım Verileri ve Saha Çalışması” gerçekleştirilecek.

18 Eylül Cuma:

Saat 15.00’te Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda “Elektrikli Bisikletler Kullanıcılar ile Buluşuyor” etkinliği düzenlenecek.

19 Eylül Cumartesi:

Ümitköy ve Şafaktepe Kadınlar Lokali’nde saat 10.00’da “Sportif Eğitim”, Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda ise saat 16.00’da “Kuşaklar El Ele Yürüyüş” yapılacak.

Otomobilsiz Kent Günü 20 Eylül’de

Haftanın en kapsamlı etkinliklerinden Otomobilsiz Kent Günü, 20 Eylül Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında Aşkabat Caddesi’nde (eski 7. Cadde) gerçekleştirilecek.

Program, 21 Eylül Pazartesi günü pilot okul bölgesinde düzenlenecek “Taktiksel Şehircilik: Okul Bölgesi Uygulaması”ile devam edecek.

22 Eylül Salı günü ise Bisiklet Kampüsü’nde saat 10.00’da “Yürüyen Otobüs ve Bisiklet Eğitimi” düzenlenecek. Aynı gün, haftanın kalıcı çıktılarından biri olarak “Kalıcı Miras: Hareketlilik Çözüm Raporu” ele alınacak.