Sivas’ın Divriği ilçesinde 10 Eylül’de kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi Elif Balıkçı ile babası Yusuf Balıkçı tutuklandı.

9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda kaybolan Büşra bebeğin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı ile akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B., M.D. ve M.B. ile çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B. (19), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Büşra bebek 10 Eylül’de kayboldu

Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan ve 5 çocuk annesi olan Elif Balıkçı, 10 Eylül’de 11 aylık kızı Büşra Balıkçı’yı yaşadıkları çadırda bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp bebeğin bulunması için başlatılan çalışmalara komando birlikleri de katıldı.

Aramalara yapay zeka destekli İHA ve iz takip köpeği katıldı

Büşra bebeğin bulunması amacıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeğinin desteğiyle yayla ve çevresinde arama yaptı.

Anne, bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü öne sürdü

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, savcılıkta verdiği ifadesinde kızının babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürüldüğünü ve araziye bırakıldığını öne sürdü.

Jandarma ekipleri, annenin yer gösterme işlemi kapsamında götürüldüğü İncedere Yaylası’nda, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede arama yaptı. Ancak yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili yayın yasağı kararı

Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındı.

Soruşturma kapsamında anne ve babanın tutuklanmasının ardından diğer 7 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.