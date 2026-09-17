Adıyaman’ın Kahta ilçesinde tütün hasadında çalışan 50 yaşındaki Birsel Berendi, eve dönmek için bindiği hareket halindeki traktörden düşerek tekerleğin altında kaldı. Ağır yaralanan Berendi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Narsırtı köyünde meydana geldi. Tarlada tütün hasadında çalışan Birsel Berendi, mesainin ardından eve dönmek için Mehmet Ş.'nin kullandığı traktöre bindi.

Traktörden düşerek tekerleğin altında kaldı

Traktörün seyir halinde olduğu sırada dengesini kaybeden Berendi, araçtan düşerek tekerleğin altında kaldı. Kazayı gören diğer tarım işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Berendi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berendi, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı

Birsel Berendi'nin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, traktör sürücüsü Mehmet Ş.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.