Küresel finans piyasalarının kilitlendiği karar açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül ayı toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldı.
Alınan bu kararla birlikte ABD'de politika faiz oranı %3,75 - %4,00 aralığına yükseltildi.
Kararın Öne Çıkan Detayları
Finansal piyasaların yönünü belirleyecek karara dair temel parametreler şu şekilde:
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Faiz Hamlesi: 25 baz puanlık artış.
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Yeni Faiz Aralığı: %3,75 - %4,00.
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Piyasa Etkisi: Fed'in eylül ayında attığı bu şahin adım, döviz kurları, altın fiyatları ve küresel hisse senedi piyasalarında anlık dalgalanmaları beraberinde getirdi.
Küresel enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararın ardından Fed Başkanı'nın yapacağı sözlü yönlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin sinyaller piyasalar tarafından yakından takip edilecek.