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Küresel enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararın ardından Fed Başkanı'nın yapacağı sözlü yönlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin sinyaller piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Piyasa Etkisi: Fed'in eylül ayında attığı bu şahin adım, döviz kurları, altın fiyatları ve küresel hisse senedi piyasalarında anlık dalgalanmaları beraberinde getirdi.

Finansal piyasaların yönünü belirleyecek karara dair temel parametreler şu şekilde:

Alınan bu kararla birlikte ABD'de politika faiz oranı %3,75 - %4,00 aralığına yükseltildi.

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