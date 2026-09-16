Pursaklar Belediyesi, Gaziler Günü dolayısıyla kültür ve sanat etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelecek halk ozanlarının katılacağı “Âşıklar Buluşması”, 18 Eylül Cuma günü Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Anadolu’nun köklü âşıklık geleneğinin yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, farklı yörelerden gelen âşıklar sazları ve eserleriyle sahne alacak. Programda halk kültürünün önemli unsurlarından biri olan âşıklık geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasına da dikkat çekilecek.

Anadolu’nun sazı ve sözü Pursaklar’da buluşacak

Etkinlik kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinden Pursaklar’a gelecek halk ozanları, geleneksel eserlerini izleyicilerle paylaşacak. Saz ve sözün ön planda olacağı programda, katılımcılara Anadolu kültürünü yansıtan bir sanat akşamı yaşatılması hedefleniyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinliğin geçmiş ile gelecek arasında kültürel bir bağ kuracağını belirterek tüm ilçe sakinlerini programa davet etti.

Çetin, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmada sazın, sözün ve gönül dilinin bir araya geleceğini ifade ederek, Anadolu’nun âşıklarıyla aynı ortamda buluşmanın önemine dikkat çekti.

Program 18 Eylül’de

“Âşıklar Buluşması”, 18 Eylül Cuma günü Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde düzenlenecek.

Etkinlikte halk ozanları tarafından seslendirilecek eserlerle Anadolu’nun geleneksel saz ve söz kültürü Pursaklar’da sanatseverlerle buluşacak.