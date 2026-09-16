BIST 100 endeksi gün içerisinde sert satışlarla gerilerken, kayıplar yüzde 6’nın üzerine çıktı. Endeksin 13 bin puan seviyelerine kadar çekilmesinin ardından Borsa İstanbul’da devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul’un KAP’a yaptığı bildirime göre, saat 16.04.32 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi tetiklendi. Bu kapsamda Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında işlemler geçici olarak durduruldu. Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan satış baskısında yatırım fonları tarafındaki gelişmeler, zarar-kes satışları ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor.

Borsa İstanbul’da işlemlerin yeniden başlamasıyla birlikte piyasanın seyri ve kayıpların boyutu yakından takip edilecek.