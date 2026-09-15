Yeni yayın döneminde diziler birer birer sezon açılışlarını yapmaya başladı. Geçen sezondan devam eden yapımların yanı sıra yeni diziler de ekran macerasına başlarken, ilk reyting sonuçları sektör temsilcilerinde beklenen heyecanı yaratmadı. Şimdilik yapımcısının ve kanalının yüzünü güldüren yapım Tuzlu Kahve oldu.

Geçen sezon yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Güller ve Günahlar ve Sevdiğim Sensin gibi yapımların ardından Uzak Şehir’in üçüncü sezonuna düşük bir reytingle başlaması ise dizi sektöründe şaşkınlık yarattı. Okulların açılmasıyla birlikte televizyon izleyicisinin ekran başına daha fazla geçmesi ve reytinglerin önümüzdeki haftalarda yükselmesi bekleniyor.

Uzak Şehir üçüncü sezona zirvede başladı ancak büyük düşüş yaşadı

Geçen sezonu 11 reytingle tamamlayan Uzak Şehir, üçüncü sezonunun ilk bölümüyle tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Ancak dizinin sezon açılışında aldığı reytingler, geçen sezonki seviyenin oldukça gerisinde kaldı.

Uzak Şehir’in üçüncü sezon ilk bölümü Total’de 7.65 reytingle birinci, AB’de 6.00 reytingle birinci ve ABC1’de 6.93 reytingle birinci oldu. Dizi üç kategoride de zirveyi korumasına rağmen geçen sezonki 11 reytinglik performansına kıyasla yaklaşık yarı yarıya düşüş yaşadı.

Altı Üstü İstanbul zirveyi zorladı

Geçtiğimiz yaz aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken Altı Üstü İstanbul da yeni yayın dönemindeki performansıyla öne çıkan yapımlardan biri oldu.

Dizinin 14’üncü bölümü Total’de 6.76 reytingle ikinci, AB’de 3.89 reytingle üçüncü ve ABC1’de 5.51 reytingle ikincisırada yer aldı.

Evlilik Güzeldir’in reytingleri beklentinin altında kaldı

Yeni yayın döneminin dikkat çeken yapımlarından Evlilik Güzeldir ise ikinci bölümüyle reyting listelerinde üst sıralara çıkamadı.

Evlilik Güzeldir’in ikinci bölümü Total’de 2.13 reytingle 11’inci, AB’de 3.06 reytingle 6’ncı ve ABC1’de 2.85 reytingle 7’nci oldu.

Yeni sezonun ilk sonuçları, özellikle geçen sezon güçlü performans gösteren diziler açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Önümüzdeki haftalarda okulların açılmasıyla birlikte televizyon izleyicisinin ekran başındaki hareketliliğinin reytinglere nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.