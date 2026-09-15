Çubuk’ta yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren Kadın El İşleri Atölyesi, farklı el sanatları branşlarında kadınlara eğitim veriyor. Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; atölyede punch, Brezilya nakışı, amigurumi, rattan, dikiş, çanta örücülüğü, rölyef ve soğuk porselen gibi alanlarda çalışmalar yürütülüyor.

Çubuk’ta 3-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen 18. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali’nde gazetemiz SONSÖZ’e özel açıklamalarda bulunan Kadın El İşleri Atölyesi Usta Öğreticisi ve Sorumlusu Neslihan Yiğiner, atölyenin temel çalışma anlayışını “Öğren, üret, sat” sözleriyle özetledi. Yiğiner, kursiyerlerin usta öğreticiler eşliğinde öğrendikleri el sanatlarını daha sonra üretime dönüştürdüklerini ve elde edilen gelirle aile ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade etti.

BELEDİYEDEN MALZEME DESTEĞİ

Atölyedeki kursların malzeme ihtiyacının Çubuk Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Yiğiner, kadınların herhangi bir ücret ödemeden eğitim alabildiğini söyledi. Yiğiner, atölyenin yalnızca el sanatları eğitimi veren bir merkez olmadığını belirterek, kadınların sosyal hayatın içerisinde daha güçlü şekilde yer almasını hedeflediklerini dile getirdi. Bu kapsamda gezi, piknik ve çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlediklerini aktaran Yiğiner, sosyal hizmetler, ilçe sağlık, Diyanet gibi kurumlardan uzmanların da kadınlara yönelik eğitimler verdiğini kaydetti.

“100’Ü AŞKIN AKTİF KURSİYERİMİZ VAR”

Atölyede 18-55 yaş aralığındaki kadınlara yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yiğiner, şu anda 100’ü aşkın aktif kursiyer bulunduğunu söyledi. Kadınların atölyeye ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Yiğiner, bazı kursiyerlerin doktor tavsiyesiyle el sanatlarına yöneldiğini belirtti. El sanatlarının kadınların günlük yaşamlarına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yiğiner, “Bir şeylerle oyalanmanız, el sanatlarına yönelmeniz gerektiğini söylüyorlar” diyerek, atölyenin sosyal açıdan da önemli bir işlev üstlendiğini dile getirdi.

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