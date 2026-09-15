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Grip aşılarının eczanelerde yerini almasıyla birlikte, önümüzdeki günlerde aşılama çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor.

Uzmanlar ayrıca gripten korunmak için el hijyenine dikkat edilmesi, kapalı ortamların düzenli havalandırılması ve hastalık belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Grip aşısının, hastalığa karşı korunmada önemli yöntemlerden biri olduğu belirtilirken, özellikle risk grubunda bulunan kişilerin aşı konusunda sağlık profesyonellerinden bilgi alması öneriliyor.

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