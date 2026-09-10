Afyonkarahisar’da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Muhammet Ali Şimşek’in sağ kolunun ampute edilmesi gündeme geldi.

Oğullarının kolunu kaybetme ihtimalini öğrenen ailesi, tedavi seçeneklerini araştırdı. Yapılan araştırmaların ardından aile, Konya Farabi Hastanesine ulaştı.

Zaman kaybetmeden Konya’ya sevk edilen 15 yaşındaki Şimşek, burada kalp ve damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarından oluşan ekip tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşık 8 saat süren operasyonda, kopmak üzere olan kolun damarları, sinirleri, kemikleri ve yumuşak dokuları eş zamanlı olarak onarıldı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Muhammet Ali’nin sağ kolu yeniden işlev kazandı.

“Zaman Kaybetmeden Ameliyata Aldık”

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Yusuf Aksoy, genç hastanın omuz hizasında kolunun kopmaya çok yakın durumda olduğunu belirtti.

Kazanın yalnızca kolda değil, dirsek ve elde de çok sayıda yaralanmaya yol açtığını aktaran Aksoy, aynı taraftaki dizde de kirli açık yara bulunduğunu ifade etti.

Aksoy, bu tür ağır yaralanmalarda hızlı müdahalenin yanı sıra farklı uzmanlık alanlarının birlikte çalışmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ameliyatın yaklaşık 8 saat sürdüğünü ve başarılı sonuç alındığını söyledi.

Kolunu İşlev Kaybı Olmadan Kullanabilecek

Hastanenin başhekim yardımcısı ve kalp-damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özergin ise ameliyat sonrasında hastanın sağlıklı şekilde taburcu edildiğini belirtti.

Özergin, operasyonun başarısında en önemli unsurlardan birinin zaman kaybetmeden müdahale edilmesi olduğunu ifade etti.

Kolun ana atardamarı, sinirleri, kemikleri ve yumuşak dokularının üç farklı uzmanlık alanından ekiplerin koordinasyonuyla aynı anda onarıldığını belirten Özergin, bu sayede ameliyat süresinin kısaldığını ve hastanın kolunda herhangi bir işlev kaybı oluşmadığını kaydetti.

Aileden Doktorlara Teşekkür

Muhammet Ali’nin babası Mahir Şimşek, kaza sonrası oğlunun kolunun son derece ciddi şekilde yaralandığını ve ampute edilme ihtimali bulunduğunu öğrendiklerini anlattı.

Tedavi için yaptıkları araştırmalar sonucunda Konya’ya geldiklerini belirten Şimşek, başarılı operasyonun ardından oğlunun sağlığına kavuşmasının kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Mahir Şimşek, oğlunun kolunu kurtaran sağlık ekibine teşekkür etti.