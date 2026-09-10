Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi’nde bulunan Çay Deresi’nde meydana geldi. Derede bir çocuğun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ağaca tutunarak yardım bekledi
Geyve Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, olay yerine ulaştıklarında 11 yaşındaki Kenan K.’yi derenin ortasında bir ağaca tutunmuş halde buldu.
İtfaiye ekipleri, çocuğa ulaşmak için merdiven köprü sistemini kullandı. Titiz çalışmanın ardından Kenan K. bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.
Sağlık durumu iyi
Kurtarma operasyonunun ardından çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde Kenan K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
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