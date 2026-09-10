Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan adliye muhabirlerini Adalet Bakanlığı'nda kabul ederek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gürlek, yürütülen soruşturmaların yanı sıra “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

'Silahların bırakılması gerekiyor'

Bakan Gürlek, “Terörsüz Türkiye” kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasanın henüz yürürlüğe girmediğini belirterek, sürecin başlaması için örgütün tamamen silah bırakmasının gerektiğini ifade etti.

Gürlek, yasanın 467 oyla kabul edilmesinin önemli bir başarı olduğunu belirterek, “Yasanın yürürlüğe girebilmesi için öncelikle örgütün tamamen silah bırakması gerekiyor. Bunun tespit ve teyit edilmesi gerekiyor” dedi.

Silah bırakma ve örgütün tüm unsurlarıyla tasfiye edilmesine ilişkin sürecin Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takip edildiğini aktaran Gürlek, bu aşamanın tamamlanmasının ardından hukuki sürecin başlayacağını söyledi.

MGK kararı ve Resmi Gazete şartı

Gürlek, örgütün silah bırakmasının tespit edilmesinin ardından Milli Güvenlik Kurulu kararı gerektiğini belirterek, söz konusu kararın ardından yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hukuki ve infaz alanındaki sürecin başlayacağını ifade etti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde uygulamaya yönelik hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Gürlek, oluşturulan birimin hakimlerin vereceği kararlara müdahale etmek amacı taşımadığını vurguladı.

Gürlek, birimin mevzuatın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek idari ve teknik ihtiyaçları önceden belirlemek ve uygulama birliğine yönelik çalışmalar yürütmek üzere faaliyet gösterdiğini söyledi.

Faili meçhul dosyalarda yeni gelişmeler

Bakan Gürlek, faili meçhul dosyalara ilişkin çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Başsavcılıklarla toplantılar yapıldığını ve dosyalardaki imkanların değerlendirildiğini söyleyen Gürlek, kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bir rakam paylaştı.

Gürlek, “Birim kurulalı 4 ay oldu; 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı” dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının da devam ettiğini belirten Gürlek, başka isimlere ilişkin yeni dosyaların gündeme gelip gelmeyeceği konusunda ise “Bunu benim söylemem doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku dosyasında naaşın bulunması öncelikli

Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında önemli ilerlemeler sağlandığını ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Doku'nun naaşının bulunmasının aile açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Gürlek, dosyada naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ve kimyasal maddeler kullanılarak ortadan kaldırılmış olma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerin bulunduğunu söyledi.

Rojin Kabaiş soruşturmasında ise cep telefonuna ilişkin bazı belirsizliklerin sürdüğünü belirten Gürlek, DNA ve teknik incelemelerin devam ettiğini, ancak şu aşamada kesin sonuca götürecek somut bir veriye ulaşılamadığını ifade etti.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü araştırılıyor

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın da sürdüğünü belirten Gürlek, dosyada bütün ihtimallerin bilimsel ve adli veriler ışığında değerlendirildiğini söyledi.

Gürlek, ölümün zehirlenme, kalp krizi, ilaç etkisi veya doğal nedenlerle gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin ihtimallerin incelendiğini belirterek, “Bunun mutlaka bir cinayet olduğunu peşinen söylemek doğru değil. Bütün ihtimaller soruşturma kapsamında değerlendiriliyor” dedi.

AHBAP soruşturmasında MASAK incelemesi

Gürlek, AHBAP hakkında yürütülen soruşturmanın da devam ettiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında mali hareketler, müşteki beyanları ve MASAK tespitlerinin incelendiğini belirten Gürlek, itirafçı beyanlarının da dosyada bulunduğunu söyledi.

Toplanan yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığını belirten Gürlek, dosyada 4 milyon 600 bin dolarlık bir ödeme ve buna ilişkin senet bulunduğuna yönelik bilgi verdi.

Gürlek, para transferlerinin kimlere yapıldığının ve bazı taşınmaz devirlerinin hangi amaçla gerçekleştirildiğinin de savcılık tarafından araştırıldığını belirterek, dosyada yaklaşık 245 milyon dolarlık para toplandığının ifade edildiğini söyledi.

Alihan Kuriş soruşturmasında Almanya'dan adli yardım talebi

Gürlek, vatandaşların dini duygularının istismar edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgi verdi.

Alihan Kuriş soruşturmasında Almanya'dan adli yardım talebinde bulunulduğunu belirten Gürlek, dosyada MASAK raporları, tanık ve itirafçı beyanlarının bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın dini eğitim alan çocukları değil, dini duyguların kullanılarak kişisel veya mali menfaat sağlandığı iddia edilen mali yapılanmayı kapsadığını vurgulayan Gürlek, bu kapsamda bazı kişilere özel ve lüks bir yaşam alanı oluşturulduğuna yönelik iddiaların incelendiğini kaydetti.

İBB dosyasında ek iddianame gündemde

Bakan Gürlek, İBB dosyasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu ve avukatları tarafından dile getirilen “baskı ve tehdit” iddialarına ilişkin konuşan Gürlek, ifadelerin avukat huzurunda alındığını ve kişilerin beyanlarını okuyarak imzaladığını belirtti.

İBB dosyasının kovuşturma aşamasında olduğunu söyleyen Gürlek, bundan sonraki değerlendirmelerin mahkemenin yetkisinde olduğunu ifade etti.

Gürlek ayrıca İBB ile ilgili devam eden başka soruşturma süreçlerinin de bulunduğunu belirterek, yeni ihale raporlarının söz konusu olduğunu ve bunların ek iddianameye konu olabilecek deliller arasında değerlendirildiğini söyledi.

Davutoğlu ve Gökçek soruşturmaları

Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yürütülen soruşturmaya da değinen Gürlek, soruşturmanın suçun unsurları ve zamanaşımı yönünden savcılık tarafından değerlendirildiğini belirtti.

Melih Gökçek ve oğullarıyla ilgili soruşturmanın da ihbar ve şikayetler doğrultusunda başlatıldığını ifade eden Gürlek, bundan sonraki sürecin deliller çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığının takdirinde ilerleyeceğini söyledi.