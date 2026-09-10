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Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Osmanlı Padişah Tuğraları-2” temasıyla hazırlanan resmi posta pulları, 26 x 36 milimetre boyutunda tasarlandı.

Pullar; 5 lira, 10 lira, 45 lira ve 265 lira bedellerle satışa çıkarıldı.

PTT İş Yerleri ve İnternetten Alınabilecek

“Osmanlı Padişah Tuğraları-2” konulu posta pulları, PTT iş yerlerinden ve şirketin filateli internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.

Filateli ürünlerine ilgi gösterenler, pullara www.filateli.gov.tr adresinden de ulaşabilecek.

Kaynak: AA