Kent merkezindeki Akpınar Caddesi ile Ölçek Sokak üzerinde emniyet güçlerince gerçekleştirilen saha denetimleri sırasında şüpheli görülen 19 BN 348 plakalı hafif ticari araç durduruldu.

Ehliyetsiz Sürücüye Dev Para Cezası: Araçtan Uyuşturucu Fışkırdı

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, direksiyon başındaki sürücü M.G.'nin sürücü belgesine daha önceden el konulduğu ortaya çıktı. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen M.G.'ye 240 bin TL idari para cezası kesildi.

Kiralık olduğu anlaşılan araçta yapılan detaylı aramada ise şu maddeler ele geçirildi:

680 adet uyuşturucu hap,

10 gram metamfetamin,

20 gram tütünle karıştırılmış esrar.

Araçta bulunan sürücü M.G. ile yanındaki M.A.Ş. ekiplerce gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kiralık araç emniyet otoparkına çekilirken, şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.