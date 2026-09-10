"Karınca" Ekolü: Küçük Fikirlerin Büyük Yolculuğu

Atölyenin kapısından içeri adım atan her öğrenci bilir ki burası teoriden fazlasıdır. Sobacı Hocanın "Karınca" diye hitap ettiği atölyeliler, tıpkı birer karınca gibi azimle, ilmek ilmek çalışmayı, geceyi gündüze katıp en iyi fikri bulmayı burada öğrendi.

Atölyenin gizli kahramanı, her sıkıştığımızda imdadımıza koşan, emektarımız Kemal Cenk abimiz —namıdiğer Atom Karınca— ise bu yuvanın disiplinini ve sıcaklığını ayakta tutan en büyük direklerden biri oldu.

30 Yıllık Miras: "Her Fikrin 5 Dakika Yaşama Hakkı Vardır"

Her öğrenciye hem bir hoca hem bir aile hem de bir arkadaş olan Mehmet Sobacı, bizlere sadece reklamcılığı değil; hayatı, farkı görmeyi ve "farklı düşünmeyi" öğretti ("Think Different").

Atölye masalarında çay demlenirken konuşulan fikirler; Kırmızı'dan Yeşil Elma'ya, yarışmalardan ödül törenlerine kadar uzanan başarı hikayelerine dönüştü. Karınca yakışanı giydi; brief'lerin en detaylısını çıkardı, fikrin peşini asla bırakmadı.

9 Eylül Ruhu: 30. Yıl Gururu

9 Eylül itibarıyla atölyeli tüm karıncalar, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hazırladıkları özel işlerle Sobacı Hocaya ve Atölyeye olan vefalarını bir kez daha gösterdi. Paylaşılan her görsel, her satır; "İyi ki Atölyeliyim" diyenlerin ortak hafızasıydı.

Nice 30 yıllara Reklam Atölyesi! Fikrin, emeğin ve Karıncaların yuvası...