Estádio José Alvalade Stadı’nda oynanan zorlu mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, henüz maçın başında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Portekiz ekibinin gollerine engel olamayarak mağlup oldu.

Erken Gol Üstünlüğü Getirmedi: Portekiz Deplasmanında Zorlu Gece

Karşılaşmada skor perdesi henüz 5. dakikada açıldı. Galatasaray'ın geliştirdiği atakta Sporting oyuncusu Inacio'nun kendi kalesine attığı golle temsilcimiz deplasmanda 1-0 öne geçti.

Ancak ev sahibi ekip oyunda kontrolü eline alarak skoru lehine çevirmeyi başardı:

Eşitlik Golü: Sporting, 27. dakikada Catamo'nun kaydettiği golle skora dengeyi getirdi: 1-1. MXGP Türkiye’de MX2 heyecanı: Guillem Farres zirvede İçeriği Görüntüle

İkinci Yarıda Ev Sahibi Baskısı: İkinci devrede hücum hattında etkisini artıran Portekiz ekibi, 57. dakikada Luis Suarez'in golüyle 2-1 öne geçti.

Skoru Belirleyen Gol: Mücadelenin 63. dakikasında sahneye çıkan Zalazar, farkı ikiye çıkararak maçın skorunu tayin etti: 3-1.

İkinci Durak İstanbul: Rakip Dünya Devi Barcelona

Gruba mağlubiyetle başlayan ve ilk haftayı puansız kapatan sarı-kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci sınavını kendi taraftarı önünde verecek. Galatasaray, 13 Ekim tarihinde İstanbul’da İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek.