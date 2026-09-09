Ankara’nın Sincan ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yürütülen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Hak sahipleriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda projedeki anlaşma oranı yüzde 90’a ulaştı.

Sincan’da yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle, bir yandan depreme dayanıklı ve güvenli konutların inşa edilmesi, diğer yandan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Başkan Ercan: Sincan’ı geleceğe hazırlıyoruz

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, kentsel dönüşüm çalışmalarının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ercan, “Sincanımızı geleceğe hazırlıyor, modern şehircilik anlayışıyla ilçemize değer katıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki projede anlaşma oranının yüzde 90’a ulaşmasının vatandaşların dönüşüme gösterdiği güven ve desteğin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Ercan, projenin tamamlanmasıyla mahallenin daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde çalışmalar incelendi

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak da Kentsel Dönüşüm Ofisi’ni ziyaret ederek devam eden çalışmaları inceledi ve hak sahipleriyle yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ocak, Ulubatlı Hasan Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’ne vatandaşların desteğinin artarak devam ettiğini belirterek, “Kentsel Dönüşüm Ofisini ziyaret ederek devam eden çalışmaları ve hak sahiplerimizle yürütülen süreci değerlendirdik. Hemşehrilerimizin desteğiyle anlaşma oranı yüzde 90’a ulaştı.” dedi.

Süreç Bakanlık koordinasyonunda yürütülüyor

Kentsel dönüşüm sürecinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirten Ocak, Sincan Belediyesi olarak projeye ilişkin bilgilendirme, uzlaşma ve koordinasyon çalışmalarına katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.