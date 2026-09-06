Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında bu yıl 156 çocuğun sünnet işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Özel hastanelerde modern cerrahi yöntemlerle yapılan sünnetlerin ardından çocuklar için toplu bir şölen düzenlendi.

Sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar, aileleriyle birlikte Arasta Sincan’da bir araya geldi. Animasyon ve kukla gösterilerinin yanı sıra yerel sanatçıların sahne aldığı programda çocuklara pamuk şekeri ve mısır da ikram edildi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Bu yıl 5’incisi düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar gün boyunca çeşitli sürpriz etkinliklerle eğlendi. Animasyon gösterileri ve sahne etkinlikleriyle renklenen programda miniklerin mutluluğu ailelerine de yansıdı.

Başkan Ercan minikleri yalnız bırakmadı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sünnet çocuklarını bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Ercan, miniklerle tek tek fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte konuşan Başkan Ercan, 156 çocuğun sünnet işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, çocuklar için güzel bir şenlik hazırladıklarını söyledi.

Ercan, çocukların sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri temennisinde bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.